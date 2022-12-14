В Ставрополе нуждающимся детям подарят «Рождественскую сказку»

До 14 января 2023 года в Ленинском районе Ставрополя будет проходить марафон «Рождественская сказка», который организуется уже 10 лет. Все усилия организаторов направлены на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и детям-сиротам к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
— Доброе дело предполагает благотворительный сбор. Приглашаем принять участие в марафоне всех неравнодушных и присоединиться к сбору подарков для указанной категории маленьких ставропольцев, – пишет ведомство.
В администрации Ленинского района по адресу улица Мира, 282а, кабинет 25, будут приниматься:
- новогодние кондитерские подарочные наборы;
- развивающие игрушки, подгузники;
- детская зубная паста и щетки;
- детские книги;
- канцелярские товары;
- детские пазлы;
- цветные картон и бумага;
- тесто для лепки;
- фломастеры и цветные карандаши;
- влажные гипоаллергенные салфетки;
- спортивный инвентарь;
- ортопедические мячи;
- детская одежда и обувь;
- средства бытовой химии.
Все принесенные вещи передадут нуждающимся детям, по всем вопросам можно обратиться по номерам телефона: 24-25-53; 24-15-50; 24-24-83.