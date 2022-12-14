В Ставрополе нуждающимся детям подарят «Рождественскую сказку»

До 14 января 2023 года в Ленинском районе Ставрополя будет проходить марафон «Рождественская сказка», который организуется уже 10 лет. Все усилия организаторов направлены на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и детям-сиротам к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

— Доброе дело предполагает благотворительный сбор. Приглашаем принять участие в марафоне всех неравнодушных и присоединиться к сбору подарков для указанной категории маленьких ставропольцев, – пишет ведомство.

В администрации Ленинского района по адресу улица Мира, 282а, кабинет 25, будут приниматься:

- новогодние кондитерские подарочные наборы;

- развивающие игрушки, подгузники;

- детская зубная паста и щетки;

- детские книги;

- канцелярские товары;

- детские пазлы;

- цветные картон и бумага;

- тесто для лепки;

- фломастеры и цветные карандаши;

- влажные гипоаллергенные салфетки;

- спортивный инвентарь;

- ортопедические мячи;

- детская одежда и обувь;

- средства бытовой химии.

Все принесенные вещи передадут нуждающимся детям, по всем вопросам можно обратиться по номерам телефона: 24-25-53; 24-15-50; 24-24-83.