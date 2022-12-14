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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 7:26

Ставрополец оставил «закладку» со 145 граммами метадона в Ессентуках

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы
Данил Юрков

В городе Ессентуки Ставропольского края правоохранители задержали 36-летнего жителя Ставрополя, который оставил «закладку», которую таким образом надо было передать наркокурьеру. Мини-склад запрещенных веществ был обнаружен правоохранителями и был изъят прежде, чем попал в руки потенциальным покупателям.

— Всего из теневого наркооборота оперативниками удалось вывести свыше 300 разовых доз «синтетики», – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края. Было изъято 145 граммов метадона.

Сотрудники полиции провели обыск места происшествия, были найдены отпечатки пальцев закладчика, а после у него изъяли банковские карты и телефоны. В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ему грозит до 15 лет тюрьмы.