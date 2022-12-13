У россиян появилась возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

В России теперь пополнение брокерских счетов через Систему быстрых платежей доступно со счета в любом банке. Первыми среди клиентов банковских брокеров такую возможность получили инвесторы, находящиеся на брокерском обслуживании в ВТБ.

НАУФОР являлась инициатором разработки новой схемы пополнения счетов на фондовом рынке с помощью PULL - запроса, а также добивалась внесения изменений в законодательство для обеспечения возможности подключения 306-х счетов, используемых банками для брокерского обслуживания, к СБП.

Сумма операции для проведения платежей через СБП на брокерские счета граждан, открытые в банке, может составлять до 1 млн рублей единоразово.

Новый сервис доступен в мобильном приложении. Для того, чтобы пополнить брокерский счет через СБП, нужно зайти на вкладку «Пополнить» и выбрать «С моего счета в другом банке».

«НАУФОР обладает широкой экспертизой по созданию новых онлайн сервисов на фондовом рынке. Добиваясь законодательных изменений, которые необходимы для создания новых технологических услуг, мы также содействуем развитию конкуренции, от чего всегда выигрывает потребитель» - прокомментировал Президент НАУФОР Алексей Тимофеев.