Молодая пара развращала восьмиклассников с помощью игры на раздевание

В Ростове молодая пара может попасть в тюрьму за совращение восьмиклассников Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове восьмиклассники сообщили родителям о совращении, опекуны обратились к правоохранителям, после чего историей заинтересовались следователи. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник в правоохранительных органах.

При этом 19-летняя девушка и ее 22-летний сожитель жили вместе около года, регистрировать свои отношения они не спешили. Зато пара активно общалась с подростками. Судимостей у пары нет, мужчина работал водителем, а женщина занималась хозяйством.

Общение с 14-летними школьниками в соцсетях перерастало в дружеское. В один из вечеров молодая пара пригласила подростков к себе домой. Только вот оказалось, что встреча была необычной. Как считает следствие, детей хотели соблазнить.

Сожители предложили школьникам поиграть в «бутылочку», причем возраст не смутил взрослых поставить странное условие – играла компания на раздевание. Подростки смутились и поняли, что пара ведет себя неподобающе, после чего сбежали домой.

Мальчик и девочка сообщили об этом родителям, а те в свою очередь написали заявление в полицию. В отношении сожителей возбудили уголовное по статье «Осуществление развратных действий группой или по предварительному сговору».

Злоумышленников задержали, расследование продолжается. Если пару направят в суд, им будет грозить от семи до 15 лет тюрьмы. С детьми работают психологи. Отмечается, что подростки из благополучных семей, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоят.