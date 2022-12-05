В ноябре рынок автокредитов в России вырос на 8%

По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Республика Башкортостан.

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada, на нее сейчас приходится 6 из 10 кредитных сделок.

«В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца. Чаще всего на льготных условиях заемщики покупают машины в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. По нашей оценке, в декабре активность клиентов продолжит расти, что позволит российским банкам довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.