В Железноводске после обледенения открыли Курортный парк

Фото: соцсети главы города Железноводска

Курортный парк в Железноводске на Ставрополье открыли после обледенения и разгулявшейся зимней непогоды. Сперва его закрыли в целях безопасности из-за опасности падения деревьев, как и целый ряд парков Кавказских минеральных вод. Об открытии сообщил глава города-курорта.

— Минеральные источники также временно были закрыты, что приносило множество неудобств отдыхающим, которые приехали на лечение. На данный момент угроза уже миновала и Курортный парк с минеральными источниками вновь начинает работу, – пишет глава Железноводска в своих официальных соцсетях.

Тем не менее работы по расчистке от последствий непогоды только начались. Посетителям советуют быть осторожными в парке. Деревьев упало много, повреждены объекты инфраструктуры: уличные светильники, камеры, лавочки и прочее. Работы по восстановлению займут какое-то время.