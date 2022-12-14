На Ставрополье директор предприятия подозревается в даче взятки полицейскому

В Шпаковском округе Ставрополья днем 23 сентября 2021 года сотрудниками ДПС для проверки документов был остановлен водитель трактора. Чтобы избежать возможной административной ответственности, водитель позвонил работодателю – 63-летнему директору предприятия, а тот обратился знакомому участковому.

— Сотрудник полиции пообещал решить вопрос с инспекторами ДПС за 20 тысяч рублей, которые мужчина ему в последующем должен будет возместить, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В октябре и ноябре 2021 года работодатель передал участковому полиции взятку суммой более 20 тысяч рублей При этом правоохранитель не собирался выполнять свои обещания и не имел информации о наличии в действиях работника административного правонарушения.

В отношении директора возбуждено уголовное уголовное дело за дачу взятки. При этом в отношении правоохранителя тоже возбуждено дело за мошенничество. Мужчинам грозит ответственность за свои действия.