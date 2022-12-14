В России разработана новая отечественная платформа обслуживания банковских клиентов

В России начала действовать новая фронтальная система для обслуживания розничных клиентов. Она включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу для клиентов.

Микросервисная платформа пришла на смену зарубежному монолитному решению, уже не позволяющему создавать современные фронтальные системы. Благодаря этому пользователи смогут быстрее получать услуги как в отделениях, так и в дистанционных каналах. В частности, более чем в два раза сократилось время проведения операций по онлайн-переводам, а на заключение договора комплексного обслуживания с новым клиентом - в 4-5 раз.

«Данная платформа - полностью собственная разработка, без участия коробочных решений, которая позволит обеспечить в периметре банка полный технологический суверенитет, - отметил вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса Антон Малюга. - Над платформой ВТБ Pro на протяжении двух лет работала команда примерно из 4 тысяч человек. Нашей целью было уйти от монолитных систем в микросервисную архитектуру. Тысячи банковских микросервисов логически объединены в группы – кредитные карты, потребительское кредитование, цифровые справки, инвестиционные счета и другие, – каждая из которых встраивается своим независимым пользовательским интерфейсом в канальное приложение. Это позволяет оперативно внедрять новые сервисы и запускать обновления по мере необходимости, независимо друг от друга».

«В этом году мы полностью поменяли фронтальное решение, в котором работают наши менеджеры. Переход на новую платформу помогает нам упростить «клиентский путь» и быстрее внедрять новые опции и улучшения, реагируя на потребности пользователей. Это касается не только дистанционных сервисов и отделений банка, выездные сотрудники также работают в новой системе, проводя те же операции, что ранее были доступны только в офисах. Переход на новую платформу - это большой шаг в сторону омниканальности наших сервисов и позволит каждому клиенту получить высокий уровень сервиса независимо от точки взаимодействия с банком», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничного бизнеса Павел Кудрявцев.