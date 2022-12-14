СКР начал проверку после смерти 17-летнего курсанта от пневмонии

После смерти 17-летнего курсанта Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России следственный комитет России по Ставропольскому краю начал проверку. Парень умер в больнице на второй госпитализации.

— В территориальном следственном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю проводится проверка по факту смерти 17-летнего подростка. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Напомним, что по некоторым данным курсанта госпитализировали в субботу, 10 декабря 2022 года, диагностировав ОРВИ средней тяжести. После ему стало хуже – парня перевели в реанимацию. Усилия медиков не дали нужного результата: у парня остановилось сердце.

Теперь СКР проверит все обстоятельства произошедшего. Повальной заболеваемости среди курсантов нет – это единичный случай. Что стало его причиной, предстоит выяснить.