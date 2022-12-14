Экспорт минеральной воды со Ставрополья в Китай за 2022 год вырос в 13 раз

Со Ставрополья в Китай за 2022 год экспортировали в 13 раз больше минеральной воды, чем в прошлом году. Регион прорабатывает перспективные направления сбыта продукции агропромышленного комплекса и укрепляет сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза Ставропольского края.

— В 2022 году в Китай также отмечены поставки следующих товарных категорий: мясо птицы, мучные кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки, – пишет ведомство. Увеличение поставок товаров со Ставрополья может увеличиться в следующем году.

Ранее на 27 встрече глав правительств России и Китая было заявлено, что отношения стран носят характер партнерства. В 2022 году на экономическом треке, прежде всего во взаимной торговле, страны достигли хороших результатов. Объем экспорта увеличивается и из Китая, и из России.