Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 9:43

Экспорт минеральной воды со Ставрополья в Китай за 2022 год вырос в 13 раз

Показатель прошлого года оказался в разы меньше
Данил Юрков

Со Ставрополья в Китай за 2022 год экспортировали в 13 раз больше минеральной воды, чем в прошлом году. Регион прорабатывает перспективные направления сбыта продукции агропромышленного комплекса и укрепляет сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза Ставропольского края.

— В 2022 году в Китай также отмечены поставки следующих товарных категорий: мясо птицы, мучные кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки, – пишет ведомство. Увеличение поставок товаров со Ставрополья может увеличиться в следующем году.

Ранее на 27 встрече глав правительств России и Китая было заявлено, что отношения стран носят характер партнерства. В 2022 году на экономическом треке, прежде всего во взаимной торговле, страны достигли хороших результатов. Объем экспорта увеличивается и из Китая, и из России.