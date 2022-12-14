В Пятигорске после суда демонтируют незаконную вертолетную площадку на горе Машук

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В 2020 году на Ставрополье природоохранная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в связи с незаконной постройкой вертолетной площадки на склоне горы Машук. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Было установлено, что неизвестные построили объект на территории первой зоны горно-санитарной охраны Пятигорска, памятника природы «Гора Машук» и водоохранной зоны реки Подкумок.

— В связи с этим в ноябре 2020 года природоохранный прокурор предъявил в Пятигорский городской суд исковое заявление о возложении на администрацию города – курорта Пятигорска обязанности произвести демонтаж незаконного объекта, – пишет ведомство.

Иск был удовлетворен, однако определением Пятого кассационного суда общей юрисдикции в апреле 2022 года решение было отменено и направлено на новое рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения иск был принят. Судом признано незаконным бездействие администрации города-курорта Пятигорска. Теперь администрации предстоит в течение шести месяцев демонтировать вертолетную площадку, а в течение 15 месяцев – рекультивировать территорию, восстановив тем самым земли.

Решение суда пока что не вступило в законную силу. За исполнением решения суда и устранением нарушений следит надзорное ведомство.