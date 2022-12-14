На Ставрополье 28-летний ранее судимый мужчина незаконно вырубал лес

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья задержали 28-летнего неоднократно ранее судимого местного жителя за незаконную вырубку лесных насаждений. Установлено, что злоумышленник вооружился бензопилой и в полезащитной лесопосадке вырубил шесть белых акаций и ясеней. Общая сумма нанесенного ущерба составила 60 тысяч рублей.

— В отделе полиции гражданин в содеянном сознался, пояснив, что планировал использовать деревья для отопления домовладения, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту в отношении лесоруба возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Началось расследование дела, после чего материалы передадут в суд. На судебном заседании решится дальнейшая судьба жителя Ставрополья и то, какое наказание ему придется понести.