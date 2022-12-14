Отец из Железноводска заплатил долг по алиментам в 155 тысяч, чтобы его не наказали

В Железноводске отец заплатил долг по алиментам в размере 155 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Сам платить деньги мужчина не хотел и полностью игнорировал свои обязанности, поэтому за дело пришлось взяться судебным приставам, чтобы объяснить неплательщику о последствиях, которые ему грозят.

— Сотрудники службы установили новое место проживания должника и разъяснили ему, что если алименты не будут оплачены, то он будет привлечен к административной ответственности, – пишет пресс-служба УФССП по Ставропольскому краю.

Неплательщик узнал, что часто суд назначает наказание в виде обязательных работ. Бесплатно ради города мужчина работать не захотел, поэтому через день нашел деньги на погашение долга и выплатил всю сумму своим несовершеннолетним детям.