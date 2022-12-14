Сергей Меняйло провел встречу с руководителем федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг» Дмитрием Сытиным

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Глава РСО – Алания Сергей Меняйло встретился с генеральным директором электронной торговой площадки «ТЭК-Торг» Дмитрием Сытиным. Стороны обсудили вопросы создания республиканского портала закупок малого объема. Предварительные договоренности достигнуты в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сергей Меняйло акцентировал внимание на том, что перевод государственных и муниципальных закупок малого объема в электронную форму с использованием создаваемого портала позволит увеличить прозрачность контрактной системы, повысить эффективность бюджетных расходов, а также приведет к росту уровня конкуренции при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также Глава республики подчеркнул, что внедрение портала будет способствовать развитию субъектов малого предпринимательства республики путем расширения их доступа к государственным и муниципальным закупкам.

В свою очередь Дмитрий Сытин отметил, что благодаря порталу заказчики смогут осуществлять закупки товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием конкурентных процедур на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей. В настоящее время эта деятельность осуществляется на бесконкурентной основе у единственного поставщика. Кроме того, электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» окажет всю необходимую методологическую и техническую поддержку.

Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» – одна из крупнейших электронных торговых площадок в России по объемам опубликованных процедур. Здесь проходят все типы торгов: закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, в том числе коммерческие закупки, имущественные торги, малые закупки. ЭТП «ТЭК-Торг» – это высокотехнологичная современная электронная площадка, отвечающая самым высоким международным требованиями безопасности и отказоустойчивости.