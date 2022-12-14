В Невинномысске задержали 33-летнего вандала-угонщика

К полицейским в городе Невинномысске обратилась местная жительница, сообщившая об угоне ее автомобиля отечественного производства. Машину сотрудники нашли на одной из улиц города и установили, что угнал транспорт 33-летний знакомый заявительницы.

— В отделе внутренних дел гражданин в содеянном сознался, пояснив, что, находясь в гостях, похитил ключи от автомобиля, угнал его, чтобы покататься, а позже бросил неподалеку от своего дома, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Позже правоохранители установили, что злоумышленник также совершил другое противоправное деяние. Пьяный мужчина пришел в городскую поликлинику, где беспричинно разбил ногами входную дверь. В отношении него возбуждены уголовные дела за угон и вандализм, их соединили в одно производство. Расследование продолжается.