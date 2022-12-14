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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:21

В смертельной аварии на Ставрополье кроссовер перевернул грузовик

Водитель иномарки скончался на месте происшествия
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья автоинспекторы выясняют причины смертельной аварии. По предварительным данным, сегодня, 14 декабря, примерно в 12:30 на 487 километре дороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель «Рено Дастер» по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу движения.

После маневра произошло столкновение кроссовера с грузовым автомобилем «ГАЗон». От удара грузовик перевернулся, а иномарка не подлежил восстановлению. На месте происшествия скончался 67-летний местный житель, водитель «Рено».

— 65-летний водитель ГАЗона от госпитализации отказался. Погибший злостным нарушителем ПДД не был, у него произведён биозабор крови на установление состояние опьянения, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Инспекторы не исключают возможность проблем со здоровьем у водителя иномарки, из-за чего и произошла авария. Однако точную причину происшествия только предстоит выяснить.