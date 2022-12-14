В Ставрополе из-за ремонтных работ на улице Баумана с 08:30 до 18:00 часть улиц останутся без воды. Отключение водопровода понадобилось для проведения всех работ. Об этом сообщили в Ставропольском водоканале.

Где не будет воды

- улица Баумана от Серова до Полевой;

- проспект Сухумскому от Баумана до Севастопольского;

- улица Пономарева от Баумана до Севастопольского.

Частично не будет воды

- проспект Львовского;

- проспект Беломорского;

- проспект Оренбургского;

- проспект Батайского;

- улица Мечникова;

- улица Южная;

- улица Горная;

- переулок Бородина.

Также ограничение введется в садовых товариществах «Зеленая Роща», «Колосок южный», «Южное-2», «Березка», «Ивушка», «Культурник», «Отдых», «имени Мичурина» и в товариществах «Локомотив», «Монтажник», «Зеленая поляна», «Южное-1».

Воду будут привозить в цистернах, для ее получения надо оставить заявку по номеру 13-40. После 18:00 водоснабжение должны вернуть во все отключенные зоны.