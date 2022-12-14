В Ставрополе из-за ремонтных работ на улице Баумана с 08:30 до 18:00 часть улиц останутся без воды. Отключение водопровода понадобилось для проведения всех работ. Об этом сообщили в Ставропольском водоканале.
- улица Баумана от Серова до Полевой;
- проспект Сухумскому от Баумана до Севастопольского;
- улица Пономарева от Баумана до Севастопольского.
- проспект Львовского;
- проспект Беломорского;
- проспект Оренбургского;
- проспект Батайского;
- улица Мечникова;
- улица Южная;
- улица Горная;
- переулок Бородина.
Также ограничение введется в садовых товариществах «Зеленая Роща», «Колосок южный», «Южное-2», «Березка», «Ивушка», «Культурник», «Отдых», «имени Мичурина» и в товариществах «Локомотив», «Монтажник», «Зеленая поляна», «Южное-1».
Воду будут привозить в цистернах, для ее получения надо оставить заявку по номеру 13-40. После 18:00 водоснабжение должны вернуть во все отключенные зоны.