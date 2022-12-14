Разнорабочий в Пятигорске украл 360 тысяч рублей с банковской карты

В Пятигорске к полицейским пришел 64-летний местный житель, который заявил о краже с его карты 360 тысяч рублей. Правоохранители нашли подозреваемого – им оказался 51-летний житель села Александрия, работавший у заявителя на стройке разнорабочим.

— Сотрудники уголовного розыска доставили гражданина в отдел полиции, где он в содеянном сознался, пояснив, что попросил у потерпевшего мобильный телефон якобы для звонка и СМС-переводом «перекинул» денежные средства с его банковской карты на свою, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За 200 тысяч рублей злоумышленник купил себе машину, остальные деньги потратил на собственные нужды. В отношении разнорабочего возбуждено уголовное дело по факту кражи. После расследования материалы направят в суд, где мужчине вынесут приговор и решат его дальнейшую судьбу.