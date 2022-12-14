Глава Изобильненского округа Ставрополья Владимир Козлов ушел в отставку

Глава муниципалитета отметил, что принял решение по собственной инициативе. Фото: t.me/s/vladimir_kozlov_igosk

Глава Изобильненского округа Ставропольского края Владимир Козлов принял решение покинуть пост. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава муниципалитета отметил, что принял решение по собственной инициативе. Он подчеркнул, что за эти 10 лет были реализованы масштабные проекты, в том числе инвестиционные, развитие благоустройства, инфраструктуры, социальной политики. Все это позволило Изобильненскому округу выйти на передовые позиции.

Он поблагодарил жителей за понимание и в то же время за критику.

- Та команда сотрудников, которые на сегодняшний день работают, имеют богатый задел и желание помочь каждому жителю. Надеюсь, что тот же запал, ту энергию и сопричастность они сохранят на будущее, - написал глава Изобильненского округа.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе нуждающимся детям подарят «Рождественскую сказку». Марафон будет проходить до 14 января 2023 года.