На Ставрополье 1460 молодых семей обзавелись жильем в 2022 году благодаря госпрограмме

В 2022 году почти 1,5 тыс. молодых семей в Ставропольском крае приобрели жилье благодаря госпрограмме. Еще 105 семей сейчас занимаются подбором недвижимости.

Льготное жилье на Ставрополье можно получить по госпрограмме «Молодая семья», которую курирует Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.

До конца 2022 года планируется распределить 1,1 млрд рублей из регионального бюджета между 1 565 молодыми семьями.

Из-за сложной экономической ситуации на реализацию программы «Молодая семья» в 2023 году направят около 130 млн рублей – это позволит обеспечить жильем около 90 семей.

Ранее сообщалось, что экспорт минеральной воды со Ставрополья в Китай за 2022 год вырос в 13 раз. Показатель прошлого года оказался в несколько раз меньше.