За прошедшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 64 человека

На Ставрополье за последние сутки с 14 на 15 декабря от коронавируса выздоровели 50 человек, а заболели 64 человека, в том числе семеро несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 31 пациенту, среди которых двое детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки выздоровело 50 человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1494 человека, а полный курс иммунизации прошли 889 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.

Тем временем на Ставрополье главврач скорой помощи рассказал о нехватке кадров и возросшей нагрузки на медиков. Это связанно с гриппом, который в Ставрополе превысил порог эпидемического уровня.