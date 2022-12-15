В Ставрополе осудили троих вымогателей 600 тысяч рублей

В конце августа 2021 года трое злоумышленников вступили в преступный сговор. Они распределили между собой роли и проникли в квартиру к потерпевшим. Там они избили граждан и выставили требование – распространять наркотики на территории Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе Промышленного суда города Ставрополя.

Потерпевшие поняли, что им за это грозит, поэтому попытались ответить отказом. Только вот злоумышленникам не понравился ответ. Тогда они заставили уже побитых граждан записать видео на телефон, где те признаются в якобы сбыте наркотических средств. Под угрозой продолжения насилия заложники ситуации согласились.

— После этого злоумышленники выдвинули потерпевшим незаконное требование о передаче им денежных средств в сумме 600 тысяч рублей, а в случае невыполнения их требований, видеозапись, позорящая честь и достоинство потерпевших будет распространена среди их родственников, а также в сети «Интернет», – пишет ведомство.

Уходя из квартиры, один из вымогателей забрал паспорта граждан, а также мобильный телефон. Он сказал, что вещи вернут, когда будут переданы деньги. Потерпевшие согласились совершать преступления под страхом насилия и публикации видео, однако в дальнейшем обратились к правоохранителям.

После расследования уголовных дел вымогателей двоим из них назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, а одному – два года и восемь месяцев в колонии общего режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.