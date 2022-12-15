Депутаты Ставрополья предлагают вернуть воинский учет с 17 лет

В декабре 2022 года депутаты Ставропольского края направили в Госдуму законодательную инициативу о передаче полномочий органам местного самоуправления на осуществление воинского учета. То есть законодатели предложили вернуть первичную постановку на учет с 17 лет.

На заседании в Думе Ставрополья прозвучало, то сегодня подразделения городских округов не могут ставит граждан на первичный воинский учет. После оптимизации военкоматов в 2009 году, считают законодатели, процесс работы идет неэффективно.

Сокращение численности работников, их высокая загруженность, низкая заработная плата не соответствует задачам по обороноспособности страны. Депутаты посчитали, что изменение этого на законодательном уровне и полномочия о постановке на воинский учет поможет исправить ситуацию.

Для лучшей работы нужно привлечь не менее 90-100 сотрудников военно-учетных столов и финансировать эту систему. Подобная инициатива должна решить проблемы в работе военкоматов.