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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 9:02

После аварии с участием микроавтобуса в Ставрополе пройдет проверка

Водитель не справился с управлением, тест на алкоголь показал 0,329 миллиграммов этанола
Данил Юрков
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Следственный комитет и прокуратура проведет проверку после после аварии с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» по маршруту «Михайловск-Ставрополь» в Ставрополе 14 декабря примерно в 20:15. В пресс-службе госавтоинспекции сообщили, что при прохождении теста на алкоголь прибор показал 0,329 миллиграммов этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель не согласился с показаниями – его направили в наркологический диспансер. Если состояние опьянения будет подтверждено, мужчине будет грозит лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей.

— Прокуратура Промышленного района г. Ставрополя проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В аварии пострадал 16-летний пассажир – он сломал ногу. Трое других пассажиров остались без травм. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Сам перевозчик пояснил, что его ослепили фары встречного автомобиля.