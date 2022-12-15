На трассы Ставрополья 15 декабря опустился густой туман

На Ставрополье 15 декабря опустился густой туман, снижающий видимость и создающий опасность в движении. Автоинспекторы предупреждают об опасности и мерах безопасности, чтобы безопасно добраться до пункта назначения.

— Туманно сегодня на большей части Ставрополья. Будьте внимательны! В тумане предметы появляются неожиданно и кажутся дальше, чем есть на самом деле, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителям следует сбавить скорость и быть внимательными на дороге, чтобы не пропустить важную ситуацию на дороге и не спровоцировать аварию. Пешеходам следует убедиться в безопасности движения, прежде чем переходить дорогу.

Тем временем в Ставрополе после аварии с микроавтобусом проводится проверка. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Тест на алкоголь показал состояние опьянения, однако водитель не согласился – его направили в наркодиспансер.