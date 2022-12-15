Администратор мебельного магазина в Пятигорске обманула руководство на 1,7 млн

В городе Пятигорске на Ставрополье к полицейским пришла владелица мебельного магазина. Она пояснила, что обнаружила недостачу крупной суммы денег в кассе. Правоохранители начали разбирательства и поняли, что к преступлению причастна 35-летняя жительница поселка Иноземцево – администратор магазина.

Злоумышленницу доставили в отделение полиции, где она во всем созналась. Гражданка пояснила, что на протяжении пяти месяцев она оформляла заказы на поставку мебели клиентам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Часть денег она просила перевести на свой счет, а руководителю говорила, что товар приобретен в рассрочку. Всего мошенница потратила 1,7 млн рублей, которые пронесла мимо кассы.

— Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), – пишет ведомство.