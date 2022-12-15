На Ставрополье 18-летний парень во время ссоры ударил двухмесячного ребенка

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Благодарненском округе Ставропольского края 18-летний житель села Елизаветинское обвиняется в двух преступлениях, совершенных умышленно: уничтожении имущества и причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Все произошло в августе 2022 года, считает следствие, когда в одном из домов села Елизаветинское обвиняемый и его 24-летняя знакомая вступили в конфликт. В ходе ссоры молодой человек взял телефон потерпевшей и сломал его.

После злоумышленник принялся бить по голове знакомую, у которой на руках был двухмесячный ребенок. В результате обвиняемый нанес удар в голову малолетней, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Малышка получила тяжкий вред здоровью.

— Следователь СКР собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет ведомство.