В Минводах нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба экстренных служб Минеральных вод

В Минеральных водах на Ставрополье сегодня, 15 декабря, на экстренный телефон 112 поступил звонок от местного жителя, который сообщил о найденном возле хутора Тельмана неизвестном снаряде. На место приехали спецслужбы, чтобы разобраться, что же нашел гражданин.

— К месту происшествия прибыли экстренные службы. Было установлено, что это минометная мина времен Великой Отечественной войны, – сообщает пресс-служба экстренных служб Минеральных вод. Место находки оцепили сотрудники, чтобы обезопасить граждан от возможной опасности.

На данный момент место находки оцеплено правоохранителями. Сотрудники ожидают саперов, чтобы разминировать снаряд. Вероятно, будет произведен подрыв опасной находки, который наверняка обезопасит местность. Точный способ обезвреживания не сообщается.