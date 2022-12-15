В Ставрополе 22 декабря будет перекрыта улица Морозова от улицы Артема до улицы Маршала Жукова. Ограничение будет действовать с 6:00 по 14:00, о причинах не сообщается. Такое постановление было опубликовано администрацией краевой столицы.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Дзержинского, Ленина и Артема. После 14:00 возможность проехать по перекрытой улице должна появиться снова. Перед поездкой 22 декабря водителям следует заранее построить свой путь в объезд ограничению.

Также в Ставрополе произошла авария с участием микроавтобуса, у водителя которого прибор показал 0,329 миллиграммов этанола на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина не согласился с показаниями, и его направили в наркологию. По данному факту следственный комитет и прокуратура проведут проверку.