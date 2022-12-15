Прямая линия губернатора Ставрополья пройдет в 18:00

Фото: соцсети губернатора Ставрополья

Сегодня, 15 декабря, в 18:00 начнется прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Она пройдет в социальных сетях главы региона, там же граждане могут задать свои вопросы, на которые во время эфира дадут ответ.

— Через несколько часов встретимся с вами на прямой линии, она начнется в 18:00. трансляция будет вестись в «Одноклассниках» и ВК, в Телеграм. В оставшееся до эфира время вы можете прислать свой вопрос на WhatsApp по номеру 8 928 350 80 70, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

После 18:00 начнет работу телефон студии прямого эфира: 8 800 100 25 84. По нему можно позвонить и обратиться по своему вопросу к главе региона. На данный момент вопросы можно продолжать задавать в личных сообщениях и комментариях в соцсетях губернатора.