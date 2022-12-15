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НовостиОбщество15 декабря 2022 13:43

На Ставрополье признали незаконность права собственности на землю возле реки

Участок был отдан в собственность возле реки Подкумок, что является нарушением законодательства
Данил Юрков

В Предгорном округе Ставрополья в собственность отдали земельный участок, который находится в границах береговой полосы реки Подкумок. В ходе проверки соблюдения водного и земельного законодательства прокуратура нашла нарушения, после чего был подан иск в суд.

— Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о признании недействительными результатов межевания и образования земельного участка, исключении из государственного реестра недвижимости сведений земельного участка, в границы которого включена береговая полоса водного объекта – реки Подкумок, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд согласился с позицией ведомства, исковые требования были удовлетворены. Теперь за устранением нарушений и фактическим удалением земельного участка из реестра. Решение суда пока что не вступило в законную силу, однако неизвестно, будут ли его обжаловать.