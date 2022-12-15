Потребление электричества Ставропольем за 10 лет выросло на 20%

За последние 10 лет с 2012 до конца 2021 годов потребление Ставропольем электричества увеличилось на 20%. Раньше региону на обеспечение социально-значимых объектов, жилых домов, предприятий и организаций требовалось 9,2 млрд киловатт-час. Сейчас этот показатель составил 11 млрд киловатт-час.

— Этот рост обусловлен развитием Ставрополья: строительством жилых и коммерческих площадей, социальных учреждений и промышленных предприятий. Кроме того, за минувшее десятилетие выросло количество гаджетов и электроприборов, требующих подзарядки, – рассказал первый зампред правительства региона Андрей Хлопянов.

При этом опасности из-за роста потребления нет: граждане могут не опасаться нехватки электроэнергии. На данный момент станции могут вырабатывать количества электричества, вдвое превосходящее необходимое. Плюс ко всему на Ставрополье развивается «зеленая» энергетика, которая уже способна выдавать 1 гигаватт мощности.