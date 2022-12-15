На Ставрополье мужчина угрожал убийством и избил тряпкой знакомого

В Новоселицком округе Ставрополья завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя за угрозу убийства и причинение легкого вреда здоровью. После инцидента в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, а потерпевший прошел медицинскую экспертизу.

Установлено, что потерпевший находился в гостях у злоумышленника. Между хозяином дома и гостем произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил тряпку и, угрожая убийством, стал наносить ей удары.

— Согласно результатам медицинской экспертизы, здоровью гражданина причинен легкий вред, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд на рассмотрение. Вскоре состоится суд, где решится дальнейшая судьба злоумышленника и его наказание, если его вина будет доказана.