Губернатор Ставрополья назвал фейками 90% жалоб на плохую экипировку мобилизованных

90% жалоб на плохую экипировку военнослужащих, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, не соответствует истине. Об этом заявил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии 15 декабря.

Он подчеркнул, что по каждому подобному обращению ведется индивидуальная работа.

Губернатор прокомментировал жалобы на то, что мобилизованным и добровольцам в местах подготовки не выдают необходимую амуницию. Владимир Владимиров считает, что это делается намеренно.

Глава Ставрополья отметил, что если бойцам выдать боевую амуницию на тренировку, то за месяц она придет в негодность.

- Но если боевую амуницию выдать, за месяц тренировки она превратиться в ничто. Поэтому понятно, что ребята работают в том, в чем тренируются, - сказал губернатор.

Он добавил, что военнослужащих вооружают, когда они отправляются в зону СВО.