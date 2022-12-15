Ставрополье выделит 1 млрд рублей на поддержку военнослужащих и их семей

В 2023 в Ставропольском крае направят на поддержку мобилизованных бойцов и их семей 1 миллиард рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что на сегодняшний день участникам специальной военной операции и их семьям выплатили более 2-х миллиардов рублей из краевого бюджета.

Призванным в рамках частичной мобилизации выплатили по 50 тысяч рублей. Также для их семей предусмотрена разовая выплата при рождении ребенка.

Кроме того, на Ставрополье принят закон о дополнительных выплатах за полученную государственную награду и за ранение. В случае гибели военнослужащего выплату получит его семья.

Ранее сообщалось, что Владимир Владимиров назвал фейками 90% жалоб на плохую экипировку мобилизованных. Глава региона заявил, что большая часть подобных обращений не соответствует действительности.