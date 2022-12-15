В Ставрополе произошел пожар в многоквартирном доме на улице Серова

В четверг, 15 декабря, в краевой столице произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Серова, 478/4. Возгорание было ликвидировано на площади двадцать квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Были эвакуированы семнадцать человек, погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара МЧС задействовало 34 человека и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на Ставрополье пенсионер лишился дома. Мужчина не сразу понял, что начался пожар, поэтому пожарные приехали поздно. Жилище пенсионера спасти не удалось. Сам хозяин не пострадал.