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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 18:05

В Ставрополе произошел пожар в многоквартирном доме на улице Серова

Эвакуировано 17 человек
Инна МОРОЗОВА

В четверг, 15 декабря, в краевой столице произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Серова, 478/4. Возгорание было ликвидировано на площади двадцать квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Были эвакуированы семнадцать человек, погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара МЧС задействовало 34 человека и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на Ставрополье пенсионер лишился дома. Мужчина не сразу понял, что начался пожар, поэтому пожарные приехали поздно. Жилище пенсионера спасти не удалось. Сам хозяин не пострадал.