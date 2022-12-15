На Ставрополье отремонтируют 140 объектов здравоохранения в ближайшие два года

В 2023 и 2024 годах в Ставропольском крае отремонтируют около 140 больниц и поликлиник. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии 15 декабря.

Он подчеркнул, что благодаря реализации президентской программы на Ставрополье смогут ремонтировать по 70 объектов в год.

Жительница города Благодарного пожаловалась губернатору на неудовлетворительное состояние палат в хирургическом отделении районной больницы.

Министр здравоохранения отметил, что здание уже участвует в программах по ремонту. Отремонтированы отделения травматологии, педиатрии, нейрохирургии. Работа продолжится в 2023 году.