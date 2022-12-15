Оба родителя могут посетить утренники в детских садах Ставрополья

Глава Ставропольского края снял запрет на посещение утренников в детских садах в регионе. Он заявил, что мероприятия могут посетить оба родителя и все желающие родственники. Это прозвучало в ходе прямой линии 15 декабря.

- На утренники и на школьные мероприятия у нас ограничений нет — соблюдаются только антитеррористические меры безопасности, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Он поручил «провести разъяснительную работу» с руководителями школ и детских садов.

Ранее глава Ставрополья поручил создать горячую линию по оплате ЖКХ. Жители пожаловались на необоснованный рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

Губернатор заявил, что никто не имеет права начислять индексацию на ноябрьские выплаты.