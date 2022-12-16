За прошедшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 92 человека

На Ставрополье за последние сутки с 15 на 16 декабря от коронавируса выздоровели 83 человека, а заболели – 92, в том числе 18 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 27 пациентам, среди которых один ребенок. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболеваемости.

— За минувший день из-под наблюдения врачей выписано 83 человека. Уровень заболеваемости практически не растет. Летальных исходов зарегистрировано не было, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1718 человек, а полный курс иммунизации прошли 993 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.

Также напомним, что вчера, 15 декабря, на прямой линии губернатора Ставрополья было сказано, что в 2023 и 2024 годах в регионе отремонтируют около 140 больниц и поликлиник. Планируется ремонтировать по 70 объектов в год.