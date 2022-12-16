В Ставрополе 17 и 18 декабря пройдут три ярмарки выходного дня

В Ставрополе в субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, пройдут три ярмарки выходного дня. Покупателей в субботу будут ждать на улицах Васильева, 35/1 и Ленина 74/17. В воскресенье купить продукты можно на улице Серова, 466. Площадки открыты с 8:00 до 16:00.

— Посетители смогут приобрести у производителей из разных районов края сезонные овощи, фрукты, макаронные изделия, масло растительное, хлеб и хлебобулочные изделия, мед, сладости, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Товары на ярмарках будут продаваться по доступным ценам, выгодным и покупателям, и продавцам. Создание таких площадок позволяет сдерживать цены на товары, а также радовать граждан ставропольской продукцией за небольшие деньги.

Тем временем появилась новогодняя и предновогодняя программа в городе Ставрополе. Гражданам обещают почти сотню конкурсов, программ и фестивалей. Мероприятия уже проходят в краевой столице.