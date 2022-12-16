Под колесами иномарки на Ставрополье погиб 58-летний пешеход

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Апанасенковском округе Ставропольского края 15 декабря примерно в 17:30 на 13 километре дороги «Дивное - Рагули - Арзгир» водитель «Хендэ Санта Фе» сбил пешехода, который по неизвестной причине стоял на дороге.

При этом 58-летний пешеход, который от полученных травм скончался на месте, не имел светоотражающих элементов одежды ночью, из-за чего водитель мог просто его не заметить.

— Автомобилем управлял житель соседнего региона, который за последние 2 года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, которая установит степень ответственности участников аварии. Если проведенная проверка подтвердит вину водителя, ему будет грозить серьезная ответственность. В другом случае его могут признать невиновным.