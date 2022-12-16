ДОМ.РФ к середине 2023 года разработает план развития Владикавказа

Фото: Правительство РСО – Алания

Правительство РСО – Алания, АМС г. Владикавказа и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве по разработке мастер-плана столицы республики. Подписи под документом поставили Председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев, глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов и директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Реализация соглашения пройдет в несколько этапов. Начнется она с комплексного анализа текущего состояния территории Владикавказа. В частности, специалисты Института развития оценят перспективы социально-экономического и пространственного развития города, социокультурные и экологические аспекты. Отдельное внимание уделят изучению возможностей туристической инфраструктуры столицы Северной Осетии.

При подготовке плана развития в обязательном порядке будут учтены предложения горожан. Будет проведена кампания по сбору идей от жителей Владикавказа. Для этого ДОМ.РФ создаст специальную краудсорсинговую платформу, а также проведет ряд стратегических сессий.

– Мастер-план должен увязать огромное количество переменных. ДОМ.РФ предстоит сложить их таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное, комплексное развитие Владикавказа на годы вперед. Задать такой ориентир возможно только с привлечением мнения горожан. Ведь конечная цель разработки такого стратегического документа – создание комфортной среды для местных жителей. Опыт Института развития, а также объединенные усилия с республиканскими и городскими властями, уверен, помогут нам достичь этого результата, – отметил Антон Финогенов.

На заключительном этапе ДОМ.РФ приступит непосредственно к разработке мастер-плана Владикавказа. На этой стадии специалисты определят цели, задачи и приоритеты развития, а также миссию города. Итоговый документ будет содержать предложения по функционально-планировочной организации территорий, схему функционального зонирования, а также список ключевых для развития столицы региона проектов. В том числе, он учтет внутренние инициативы по благоустройству, которые власти города хотят активировать или уже начали реализовывать.

– Нам предстоит большая совместная работа. Вопрос комплексного развития Владикавказа важен для нашего региона. Он поднимался главой республики Сергеем Меняйло на встрече с президентом страны. В результате есть поручение главы государства о разработке мастер-плана. ДОМ.РФ располагает хорошими инструментами, которые позволят провести эту работу качественно. Наша совместная задача – оперативно выполнить все запланированные мероприятия. Уверен, что это сотрудничество принесет хороший результат для республики и для наших жителей, – подчеркнул Борис Джанаев.

Завершить разработку стратегического для Владикавказа документа специалисты ДОМ.РФ планируют во II квартале 2023 года.

Детали предстоящей работы после подписания соглашения обсудили на встрече с Главой РСО – Алания Сергеем Меняйло. Руководитель региона отметил, что мастер-план должен стать предметным документом, который позволит увидеть перспективы развития Владикавказа комплексно, создать город, в котором хочется жить – современный, комфортный, но при этом со своим неповторимым лицом.

– Впереди у вас период сложной исследовательской и проектной работы. Со своей стороны, мы готовы способствовать во всем, что может понадобиться вашим специалистам, – отметил Сергей Меняйло, обращаясь к представителю ДОМ.РФ.