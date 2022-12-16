В селе на Ставрополье пять суток не было водоснабжения

В селе Марьины Колодцы Минераловодского округа Ставрополья жители жаловались на отсутствие воды в течение пяти суток. Прокуратура начала проверку, в ходе которой стало ясно, что при восстановительных работах службами было допущено нарушение предоставления водоснабжения.

— Кроме того, ответственными должностными лицами ПТП Минераловодское не обеспечена организация систематического подвоза воды в указанный населенный пункт, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

С целью восстановления прав граждан минераловодский прокурор внес представление руководителю организации. В отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении – нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

В настоящее время воду в село Марьины Колодцы вернули, а права граждан восстановлены.