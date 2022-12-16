После нападения бойцовской собаки на девушку в Ставрополе пройдет проверка

За двое суток жертвами бойцовской собаки, гуляющей по Ставрополю без намордника, стали две маленькие собаки – корги и шпиц. Одного питомца спасти не удалось, а за жизнь второго боролись ветеринары. Также пострадала 19-летняя хозяйка шпица.

По словам потерпевшей, примерно в семь вечера 15 декабря на перекрестке улиц Короткова и Льва Толстого она пересеклась с большим черным псом и хозяином. Собаку выгуливали без намордника и поводка.

Девушка взяла шпица на руки, однако пес встал на задние лапы и буквально вырвал собачку из рук потерпевшей. Хозяин пытался оттянуть животное, однако у него это не получилось. После этого полиция краевой столицы начала проверку.

— Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

О том, что может грозить беспечному хозяину бойцовской собаки, ведомство не сообщает.