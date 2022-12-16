В Пятигорске 17 декабря начнет работать новогодняя площадь

В городе Пятигорске на Ставрополье 17 декабря в 17:00 официально начнет работать новогодняя площадь, откроется резиденция Деда Мороза. Дети смогут покататься на аттракционах, взять вкусности на ярмарках, поводить хоровод вокруг елки и получить подарок от волшебника. Об этом сообщил глава города-курорта.

— Для взрослых тоже найдется много интересного. Яркие фотозоны и сувенирные лавки подарят праздничное настроение всем без исключения! А еще вы сможете принять участие в акции «Корзина добра» и передать свой подарок детям из семей военнослужащих, – пишет глава города Пятигорска в своих официальных соцсетях.

Также напомним, что на прямой линии губернатор Ставропольского края объяснил, что оба родителя могут посетить утренники в детских садах. Ранее сообщали о том, что только прийти может только один родитель. Глава региона сообщил, что ограничений нет и что он поручил «провести разъяснительную работу» с руководителями школ и детских садов.