На Ставрополье 56-летний мужчина пытался застрелить соседей из карабина

В Кочубеевском округе Ставрополья 56-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство соседей. В феврале 2022 года на территории дома в селе Ивановском между обвиняемым и потерпевшими возник спор по поводу разделения земельного участка, который находится в общей долевой собственности.

Не выдержав конфликта, обвиняемый пошел за карабином. Достав оружие из сейфа, злоумышленник не менее пяти раз выстрелил в сторону соседей. В результате 35-летнему мужчине сломало левую кисть, а его 61-летний отец получил повреждение левого плеча.

— Довести до конца свой преступный умысел мужчина не смог, так как потерпевшие смогли убежать с места преступления. За совершение указанного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Кочубеевский суд на рассмотрение. После в суде будет решен вопрос о дальнейшей судьбе злоумышленника.