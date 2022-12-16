Неисправное газовое оборудование стало причиной пожара на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Туркменском округе Ставрополья вечером 15 декабря один из жителей села Малые Ягуры опаливал птицу в хозяйственной постройке. Для этого он использовал горелку и газовый баллон. Оборудование оказалось неисправным и стало подпускать газ, который впоследствии воспламенился в закрытом помещении.

— Газ заполнил закрытое помещение и спровоцировал хлопок. В результате находившиеся в постройке доски, дрова и опилки загорелись. Мужчина получил незначительные ожоги лица, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Сын пострадавшего позвонил пожарным, и службы выдвинулись на помощь. Рядом с загоревшейся пристройкой находились гараж и еще одна хозпостройка. Огнеборцы смогли спасти их от возгорания.

Медики, приехавшие на место, оказали пострадавшему медицинскую помощь. Пожарные просят не использовать неисправное оборудование и не забывать проветривать помещение. При утечки газа ведомство просит обращаться в 112.