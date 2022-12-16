Ставропольский агроуниверситет готов помочь аграриям в развитии ягодного бизнеса

Ученые нашли способ выращивать безвирусные саженцы. Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский агроуниверситет предлагает аграриям готовые решения по развитию ягодного бизнеса. В рамках федеральной программы развития вузов «Приоритет 2030» в СтГАУ ведется работа по созданию в вузе научно-производственного Центра «Первичного питомниководства плодово-ягодных культур».

На данный момент в агроуниверситете разработана и опробована технология получения безвирусного посадочного материала плодово-ягодных культур методом микроклонального размножения. Речь идет о таких культурах, как голубика, ежевика, земляника и яблоня. Специалисты выявили недорогие и эффективные технологии выращивания культур, которые дают отличные результаты по выходу оздоровленного посадочного материала.

По словам профессора РАН, декана факультета агробиологии и земельных ресурсов, Александра Есаулко, метод микроклонального размножения позволяет получить здоровые саженцы.

- На базе нашего факультета агробиологии и земельных ресурсов ведутся работы по усовершенствованию технологии микроклонального размножения. Работаем над совершенствованием рецептуры питательных сред. Проводим эксперименты по методам выращивания ягодных культур: как за ними ухаживать, какие удобрения и в каких дозах дают хорошие результаты. Ищем самые эффективные и экономически выгодные технологии для конкретных почвенно-климатических условий, - отметил Александр Есаулко.

В СтГАУ уже перешли от теории к практике. Сейчас в вузе ведется работа

по выходу на промышленные объемы производства безвирусных подвоев для питомников.

Как отмечает врио ректора Ставропольского агроуниверситета Владимир Ситников, обычные саженцы часто заражены вирусами, а микроклональный метод заражения позволяет получить оздоровленный материал с эффективностью до 98%.

- Учитывая важность для агропромышленной отрасли края развития ягодного питомниководства, университет готов предложить аграриям готовый оздоровленный посадочный материал ягодных культур и подвоев семечковых культур, а также технологии эффективного выращивания культур. Наши студенты полностью погружены в научный и производственный процесс. Под руководством преподавателей они прекрасно справляются с технологией микроклонирования. Поэтому мы готовы предложить бизнесу не только методики, но и специалистов, которые способны их внедрять, - пояснил Владимир Ситников.