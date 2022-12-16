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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 12:04

В Ставрополе ранее судимая 18-летняя девушка пыталась сбыть 33 грамма мефедрона

Ей грозит срок, в отношении наркозакладчицы возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

Полицейские в Ставрополе задержали ранее судимую 18-летнюю девушку по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Правоохранители доставили ее в отделение, где в рюкзаке подозреваемой нашли 11 полимерных свертков с порошком белого цвета. Экспертиза подтвердила, что вещества – наркотики, а именно мефедрон массой в 33 грамма.

— В ходе допроса гражданка пояснила, что приобрела наркотики в сети Интернет для дальнейшего сбыта в городе Ставрополе путем так называемых закладок, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном объеме. По ходатайству следователя наркозакладчице избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент собираются доказательства вины девушки, после чего ее осудят. Расследование уголовного дела продолжается.