На Ставрополье раскрыли убийство 62-летнего мужчины

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Днем 7 декабря 2022 года в Новоалександровском округе Ставрополья в доме было найдено тело 62-летнего местного жителя с повреждениями головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в преступлении поймали «по горячим следам» – им оказался 31-летний мужчина.

— По данным следствия, вечером 5 декабря текущего года подозреваемый, желая отомстить потерпевшему за сделанное ему ранее в ходе застолья замечание, зашел на территорию домовладения мужчины, где не менее трех раз ударил его головой о металлический забор, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Потерпевший упал, однако злоумышленник продолжал добивать его ногами по туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте. После убийства подозреваемый отправился домой, где был задержан правоохранителями.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. По уголовному делу проводится расследование, осмотрено место преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается, после него материалы направят в суд, где решится судьба подозреваемого.